Політика

14:00 13.01.2023

Рада достроково припинила повноваження нардепів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна, Аксьонова

2 хв читати
Рада достроково припинила повноваження нардепів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна, Аксьонова

Верховна Рада достроково припинила повноваження п'ятьох народних депутатів, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада позбавила мандатів через втрату громадянства Віктора Медведчука - 320 "за", Тараса Козака - 317 "за", Андрія Деркача - 314 "за", Ріната Кузьміна - 319 "за", через власну заяву Андрія Аксьонова - 294 "за", - написав Железняк у телеграмі в п'ятницю.

Железняк розповів, що на пленарному засіданні парламенту виникла дискусія щодо часу розгляду питання про припинення повноважень депутатів. За його словами, коаліція наполягала на розгляді цього питання наприкінці засідання, інші фракції та групи пропонували з нього розпочати роботу у п'ятницю.

"Після трьох голосувань та блокування трибуни перемогла позиція других...", - зазначив нардеп.

Як раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Андрія Деркача, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Медведчук – ексголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (входив до колишньої фракції "ОПЗЖ"), бізнесмен. Раніше Медведчуку було повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України. У квітні 2022 року його було заарештовано, а у вересні його обміняли на українських військових, які перебували в російському полоні.

Деркач – проросійський народний депутат. У серпні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції щодо позафракційного народного депутата Андрія Деркача та низки осіб, проти яких запровадили санкції Сполучені Штати Америки. За даними СБУ, він був головою агентурної мережі Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ), яка мала сприяти РФ у захопленні України.

Козак – проросійський медіамагнат, член колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя". З 20 січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США.

Кузьмін – член колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя". За інформацією ДБР, у межах досудового розслідування встановлено, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. 5 жовтня 2022 року було повідомлено про підозру у державній зраді.

Раніше Аксьонов подав заяву про дострокове складання повноважень. За словами народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність"), це "той самий Аксьонов, який мав російський паспорт на момент обрання народним депутатом".

Аксьонов обіймав посаду мера м. Добропілля, був представником партії "Порядок" і переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі Донецької області 28 березня 2021 року.

 

Теги: #рада #повноваження #нардепи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 12.01.2023
У Раді зареєстровано проєкти постанов про дострокове припинення повноважень нардепів Деркача, Козака, Кузьміна та Медведчука

У Раді зареєстровано проєкти постанов про дострокове припинення повноважень нардепів Деркача, Козака, Кузьміна та Медведчука

00:41 12.01.2023
Нардепи пропонують Раді ухвалити заяву про обмеження впливу РПЦ на українське суспільство

Нардепи пропонують Раді ухвалити заяву про обмеження впливу РПЦ на українське суспільство

00:36 12.01.2023
Раді пропонують відкликати з керівних посад у парламентських комітетах нардепів із колишньої фракції ОПЗЖ

Раді пропонують відкликати з керівних посад у парламентських комітетах нардепів із колишньої фракції ОПЗЖ

17:09 10.01.2023
У ВР зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень нардепа Аксьонова

У ВР зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень нардепа Аксьонова

11:47 10.01.2023
ВР пропонують ліквідувати Раду суддів України - законопроєкт

ВР пропонують ліквідувати Раду суддів України - законопроєкт

15:12 06.01.2023
Верховній Раді пропонують заявити про посягання Росії на державність України

Верховній Раді пропонують заявити про посягання Росії на державність України

13:28 06.01.2023
Рада до старту переговорів щодо членства в ЄС вже працює над законопроєктами, необхідними для вступу до Євросоюзу - Стефанчук

Рада до старту переговорів щодо членства в ЄС вже працює над законопроєктами, необхідними для вступу до Євросоюзу - Стефанчук

15:25 28.12.2022
Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Ради

Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Ради

22:34 27.12.2022
Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

Зеленський незабаром представить послання Верховній Раді про внутрішнє та зовнішнє становище України

19:11 23.12.2022
Стефанчук упевнений, що Рада ухвалить законопроєкт про релігійну організацію, яка загрожує безпеці України

Стефанчук упевнений, що Рада ухвалить законопроєкт про релігійну організацію, яка загрожує безпеці України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Раді зареєстровано проєкти постанов про дострокове припинення повноважень нардепів Деркача, Козака, Кузьміна та Медведчука

У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні - Науседа

Дуда, Науседа та Зеленський підписали у Львові спільну заяву президентів Люблінського трикутника

Війна закінчиться у 2023 році

ОСТАННЄ

Україна й Італія розвиватимуть співпрацю, зокрема, у сфері виробництва та технологій

Парламентарі України та Латвії обговорили подальшу співпрацю

Кулеба: ми не просто стали на крок ближче до надання західних танків, а вже відчинили двері, в які вони зможуть проїхати

Польща і Литва лобіюватимуть гарантії безпеки для України від НАТО

Дуда закликав країни-партнери посилити підтримку України

Питання членства України в НАТО не може бути викреслене з порядку денного - Науседа

У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

Шведське президентство в ЄС підтримуватиме Україну на шляху до членства в Євросоюзі - глава МЗС Більстрем

Зеленський подякував Дуді та Науседі за допомогу українському народу

Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні - Науседа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА