Рада достроково припинила повноваження нардепів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна, Аксьонова

Верховна Рада достроково припинила повноваження п'ятьох народних депутатів, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада позбавила мандатів через втрату громадянства Віктора Медведчука - 320 "за", Тараса Козака - 317 "за", Андрія Деркача - 314 "за", Ріната Кузьміна - 319 "за", через власну заяву Андрія Аксьонова - 294 "за", - написав Железняк у телеграмі в п'ятницю.

Железняк розповів, що на пленарному засіданні парламенту виникла дискусія щодо часу розгляду питання про припинення повноважень депутатів. За його словами, коаліція наполягала на розгляді цього питання наприкінці засідання, інші фракції та групи пропонували з нього розпочати роботу у п'ятницю.

"Після трьох голосувань та блокування трибуни перемогла позиція других...", - зазначив нардеп.

Як раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський припинив громадянство Андрія Деркача, Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Медведчук – ексголова партії "Опозиційна платформа - За життя" (входив до колишньої фракції "ОПЗЖ"), бізнесмен. Раніше Медведчуку було повідомлено про підозру за ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.1 ст.258-3 (сприяння терористичній організації) та ч.1 ст.438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України. У квітні 2022 року його було заарештовано, а у вересні його обміняли на українських військових, які перебували в російському полоні.

Деркач – проросійський народний депутат. У серпні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції щодо позафракційного народного депутата Андрія Деркача та низки осіб, проти яких запровадили санкції Сполучені Штати Америки. За даними СБУ, він був головою агентурної мережі Головного розвідувального управління Генштабу РФ (ГРУ), яка мала сприяти РФ у захопленні України.

Козак – проросійський медіамагнат, член колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя". З 20 січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США.

Кузьмін – член колишньої фракції "Опозиційна платформа – За життя". За інформацією ДБР, у межах досудового розслідування встановлено, що Кузьмін напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні. 5 жовтня 2022 року було повідомлено про підозру у державній зраді.

Раніше Аксьонов подав заяву про дострокове складання повноважень. За словами народного депутата Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність"), це "той самий Аксьонов, який мав російський паспорт на момент обрання народним депутатом".

Аксьонов обіймав посаду мера м. Добропілля, був представником партії "Порядок" і переміг на довиборах до парламенту в 50-му окрузі Донецької області 28 березня 2021 року.