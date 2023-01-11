Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни-партнери посилити підтримку України.

"Україна потребуватиме більшої підтримки. Ця війна продовжуватиметься. Росія продовжуватиме цю війну, вживатиме систематичних дій зі знищення України, її інфраструктури. Окупантів необхідно зупинити. ЗСУ роблять дуже багато, захищають свою країну. Для того, щоб вони могли продовжувати робити це ефективно і далі, їм потрібна сучасна зброя. І вона має бути передана Україні", - заявив Дуда на пресконференції з главами України та Литви у Львові у середу.

На цьому фоні польський президент висловив подяку США за потужну військову та фінансову підтримку Україні, закликавши й інші країни-партнери приєднуватись та посилювати її.

"Важливо, щоб й інші країни приєднувалися до цієї підтримки. Важливо, щоб було розуміння, що Україна має відбити російську агресію у 21 столітті. Агресія має бути зупинена. У цьому аспекті НАТО та інші країни мають підтримувати Україну. Ми закликаємо надавати допомогу Україні", - закликав Дуда, додавши, що Польща, зі свого боку, продовжуватиме підтримувати всі заходи щодо надання допомоги українській стороні.