Політика

18:28 11.01.2023

Дуда закликав країни-партнери посилити підтримку України

1 хв читати
Дуда закликав країни-партнери посилити підтримку України

Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни-партнери посилити підтримку України.

"Україна потребуватиме більшої підтримки. Ця війна продовжуватиметься. Росія продовжуватиме цю війну, вживатиме систематичних дій зі знищення України, її інфраструктури. Окупантів необхідно зупинити. ЗСУ роблять дуже багато, захищають свою країну. Для того, щоб вони могли продовжувати робити це ефективно і далі, їм потрібна сучасна зброя. І вона має бути передана Україні", - заявив Дуда на пресконференції з главами України та Литви у Львові у середу.

На цьому фоні польський президент висловив подяку США за потужну військову та фінансову підтримку Україні, закликавши й інші країни-партнери приєднуватись та посилювати її.

"Важливо, щоб й інші країни приєднувалися до цієї підтримки. Важливо, щоб було розуміння, що Україна має відбити російську агресію у 21 столітті. Агресія має бути зупинена. У цьому аспекті НАТО та інші країни мають підтримувати Україну. Ми закликаємо надавати допомогу Україні", - закликав Дуда, додавши, що Польща, зі свого боку, продовжуватиме підтримувати всі заходи щодо надання допомоги українській стороні.

Теги: #польща #дуда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:00 11.01.2023
У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

17:17 11.01.2023
Варшава передасть Києву 60 вагонів метро

Варшава передасть Києву 60 вагонів метро

16:14 11.01.2023
Зеленський подякував Дуді та Науседі за допомогу українському народу

Зеленський подякував Дуді та Науседі за допомогу українському народу

16:10 11.01.2023
Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда

Україні буде надано роту танків Leopard у рамках міжнародної коаліції - Дуда

14:15 10.01.2023
МОЗ планує запустити пілотний проєкт обміну медданими з клініками Польщі

МОЗ планує запустити пілотний проєкт обміну медданими з клініками Польщі

16:09 09.01.2023
Україна та Польща "перегорнули сторінку" з інцидентом у варшавській поліції та продовжують співпрацювати - Монастирський

Україна та Польща "перегорнули сторінку" з інцидентом у варшавській поліції та продовжують співпрацювати - Монастирський

15:58 05.01.2023
Польща може надати Україні обладнання для створення незалежної автоматизованої системи радіаційного моніторингу

Польща може надати Україні обладнання для створення незалежної автоматизованої системи радіаційного моніторингу

13:21 03.01.2023
Герої визвольної війни України з'являються і затьмарять УПА - голова управління президента Польщі з міжнародної політики

Герої визвольної війни України з'являються і затьмарять УПА - голова управління президента Польщі з міжнародної політики

15:16 30.12.2022
Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі – Шмигаль

Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі – Шмигаль

07:31 30.12.2022
Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю до 72 км

Польща збільшила протяжність електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю до 72 км

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У спільній декларації президентів України, Литви та Польщі висловлено підтримку скликання Глобального саміту Формули миру

Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні - Науседа

Дуда, Науседа та Зеленський підписали у Львові спільну заяву президентів Люблінського трикутника

Війна закінчиться у 2023 році

Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем майбутній саміт "Україна-ЄС"

ОСТАННЄ

Питання членства України в НАТО не може бути викреслене з порядку денного - Науседа

Шведське президентство в ЄС підтримуватиме Україну на шляху до членства в Євросоюзі - глава МЗС Більстрем

Литва та Польща продовжать надавати оборонну допомогу Україні - Науседа

Дуда, Науседа та Зеленський підписали у Львові спільну заяву президентів Люблінського трикутника

Кулеба запросив главу МЗС Румунії до України, також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин

Стефанчук закликав делегатів з'їзду суддів обрати членів ВРП за їхньою квотою

Токіо шкодує про рішення Китаю призупинити видачу віз мандрівникам із Японії

Війна закінчиться у 2023 році

Україні необхідні танки, щоб успішно провести наступальну операцію на півдні та сході – Порошенко

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії термінові оборонні потреби України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА