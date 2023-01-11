Політика

14:37 11.01.2023

Кулеба запросив главу МЗС Румунії до України, також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин

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Кулеба запросив главу МЗС Румунії до України, також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску протидію агресії РФ, шлях України до членства в ЄС та активізацію консультацій щодо захисту прав меншин.

“Я поговорив із Богданом Ауреску про подальшу підтримку Румунією України в протидії російській агресії, нові санкції ЄС та шлях України до членства в ЄС. Ми також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин. Я запросив свого колегу відвідати Україну”, - написав він у твіттері.

 

Теги: #румунiя #кулеба

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