Кулеба запросив главу МЗС Румунії до України, також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску протидію агресії РФ, шлях України до членства в ЄС та активізацію консультацій щодо захисту прав меншин.
“Я поговорив із Богданом Ауреску про подальшу підтримку Румунією України в протидії російській агресії, нові санкції ЄС та шлях України до членства в ЄС. Ми також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин. Я запросив свого колегу відвідати Україну”, - написав він у твіттері.