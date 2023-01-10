Політика

21:26 10.01.2023

Війна закінчиться у 2023 році

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Війна закінчиться у 2023 році

Війна між Росією та Україною завершиться у 2023 році, упевнений радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Дуже коротко і чітко: перше – війна закінчиться у 2023 році. Це важливо. Тому що для нас затягування – це дуже поганий сценарій і дуже поганий процес. Для Росії навпаки. Вони хочуть підвісити війну. Вони хочуть суттєво знизити інтенсивність бойових дій", - сказав Подоляк в інтерв'ю на ютуб-каналі "Голованов".

За його словами, саме для цього РФ використала псевдоініціативу про різдвяне "припинення вогню".

"Це якраз була спроба зайти в зниження інтенсивності війни. Що це означає? Тобто: просто зафіксували позиції. Ось мовляв ми тут знаходимося, ще незрозуміло, чия це територія, але ми її окупували і тут знаходимося. А за цей час ми робимо укріпрайони, підтягуємо резерви, максимально мілітаризуємо цю територію, щоб за певний час, 2-3 місяці, зайти туди було вкрай небезпечно, бо там буде все забито зброєю, артилерією, танками... Росія все, що зможе, туди навезе. Нам це абсолютно не потрібно", - заявив він.

Крім того, зазначив Подоляк, у разі затягування війни у людей паралельно наростатиме втома, бо люди хочуть розуміти: що буде завтра, де житимуть, чи не обстрілюватимуть їх знову, чи діти ходитимуть до школи.

"Якщо не розумітимуть, то поступово наставатиме деморалізація і бажання виїхати. Я особисто не хочу, щоб війна затягувалася, бо буде наступний етап, коли підуть воювати наші діти. Ми ж не готові, щоб діти йшли і вмирали. Тому що Росія не зупиниться. Для неї принципово знищити Україну", - сказав він.

Також, на його переконання, війна для України має закінчитись на кордонах 1991 року.

"Якщо ми цього не зробимо, то нас із вами не існує навіть у короткостроковій стратегії, бо нас знищать. Росія йтиме до кінця. І тому нам зафіксувати нову лінію розмежування, віддати території в обмін на мир не підходить", - резюмував Подоляк.

 

 

 

Теги: #війна #росія #завершення

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