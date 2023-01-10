Україні необхідні танки, щоб успішно провести наступальну операцію на півдні та сході – Порошенко

Танки та БТРи від партнерів антипутинської коаліції допоможуть Україні у наступі та звільненні своєї землі від окупаційних російських військ, сказав п'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі британського каналу Sky News, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Це важливо, щоб під час зимово-весняної наступальної операції танк був знаряддям наступу України на сході та півдні", - наголосив Порошенко.

Він подякував британському уряду та народу Великої Британії за те, що його благодійній організації довірили привезти з Великої Британії військові вантажівки, БТРи Spartan, генератори та багато іншого.

"І я дуже ціную, що у нас така плідна співпраця з Великою Британією, з британським народом та британським урядом, які видали ліцензії на постачання цього в Україну", – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що 20 січня у Рамштайні відбудеться зустріч антипутинської коаліції з метою остаточно вирішити питання про постачання як британських танків Challenger, так і німецького Leopard 2, а також БТР Bradley, зокрема французьких і німецьких БТР, та зазначив, що Україні потрібна ця зброя, щоб відкинути російські війська.

"Хочу лише нагадати, що це не лише допомога Україні. Це інвестиції в європейську безпеку, у британську безпеку, у глобальну безпеку. І це, безперечно, дуже ефективний крок", – сказав він.