Політика

17:16 10.01.2023

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії термінові оборонні потреби України

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Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії термінові оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо. Обговорили термінові оборонні потреби України на тлі можливої ескалації на фронті. Запросив приєднатися до реалізації нашої 10-крокової формули миру. Подякував за прихисток українських громадян", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #бельгія #зеленський

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