Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії термінові оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо. Обговорили термінові оборонні потреби України на тлі можливої ескалації на фронті. Запросив приєднатися до реалізації нашої 10-крокової формули миру. Подякував за прихисток українських громадян", - написав Зеленський у твіттері.