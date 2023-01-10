Політика

13:11 10.01.2023

ЄС запровадить нові санкції для Білорусі за її роль у російській війні проти України - фон дер Ляєн

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ЄС запровадить нові санкції для Білорусі за її роль у російській війні проти України - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Європейський Союз виступить із новими санкціями, зокрема, для Білорусі, реагуючи на її роль у війні, яку проти України веде Росія.

Про це вона заявила у вівторок у Брюсселі. "Ми виступимо з новими санкціями для Білорусі, реагуючи на її роль у цій російській війні в Україні", - сказала президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС продовжуватиме "робити все у своїх силах, щоб підтримати хоробрий український народ". "Ми продовжуватимемо чинити тиск на Кремль із санкційним режимом так довго, скільки знадобиться, ми розширимо ці санкції для тих, хто у військовому плані підтримує російську війну, таких як Білорусь чи Іран", - пояснила вона.

Крім того, президент Єврокомісії запевнила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у фінансовому, економічному та гуманітарному відношенні стільки, скільки знадобиться.

Теги: #єс #санкції #білорусь #урсула_ляєн

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