У Львові відкриють почесне консульство Туреччини

Туреччина вже у 2023 році планує відкрити почесне консульство у Львові, що сприятиме реалізації спільних проєктів, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Про це сьогодні під час нашої зустрічі повідомив надзвичайний та повноважний посол Республіки Туреччина в Україні Ягмур Гюльдере", - написав Козицький у своєму телеграм-каналі у понеділок.

Він наголосив, що Ягмур Гюльдере вважає Львівщину одним із тих регіонів України, "де найактивніше відбувається міжнародна співпраця. Відкриття почесного консульства сприятиме реалізації спільних проєктів та посиленню міжнародних контактів і зв'язків. Роботу консульської установи планують запустити цього року", - написав голова Львівська ОВА.