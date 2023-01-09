Політика

18:09 09.01.2023

У Львові відкриють почесне консульство Туреччини

1 хв читати
У Львові відкриють почесне консульство Туреччини

Туреччина вже у 2023 році планує відкрити почесне консульство у Львові, що сприятиме реалізації спільних проєктів, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Про це сьогодні під час нашої зустрічі повідомив надзвичайний та повноважний посол Республіки Туреччина в Україні Ягмур Гюльдере", - написав Козицький у своєму телеграм-каналі у понеділок.

Він наголосив, що Ягмур Гюльдере вважає Львівщину одним із тих регіонів України, "де найактивніше відбувається міжнародна співпраця. Відкриття почесного консульства сприятиме реалізації спільних проєктів та посиленню міжнародних контактів і зв'язків. Роботу консульської установи планують запустити цього року", - написав голова Львівська ОВА.

 

Теги: #консульство #львів #туреччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:43 06.01.2023
Туреччина не відкидає можливості відновлення відносин із Сирією

Туреччина не відкидає можливості відновлення відносин із Сирією

17:30 05.01.2023
Зеленський обговорив з Ердоганом питання ЗАЕС, обміну полоненими та "зернового коридору"

Зеленський обговорив з Ердоганом питання ЗАЕС, обміну полоненими та "зернового коридору"

17:15 05.01.2023
Туреччина готова брати участь у реалізації української формули миру - Зеленський після розмови з Ердоганом

Туреччина готова брати участь у реалізації української формули миру - Зеленський після розмови з Ердоганом

14:02 02.01.2023
У Львові проводиться евакуація з ратуші після повідомлення про мінування

У Львові проводиться евакуація з ратуші після повідомлення про мінування

12:21 02.01.2023
У Львові ліквідували пожежу в 9-поверхівці: рятувальники евакуювали 47 людей і кота

У Львові ліквідували пожежу в 9-поверхівці: рятувальники евакуювали 47 людей і кота

10:01 29.12.2022
Садовий: 90% Львова – без світла

Садовий: 90% Львова – без світла

09:39 29.12.2022
У Львові пролунали два вибухи, працює ППО

У Львові пролунали два вибухи, працює ППО

19:27 28.12.2022
Помер голова бюджетної комісії Львівської облради Квурт

Помер голова бюджетної комісії Львівської облради Квурт

15:21 28.12.2022
Туреччина отримала 16% експортованого з України зерна – Ердоган

Туреччина отримала 16% експортованого з України зерна – Ердоган

21:32 26.12.2022
Ердоган заявив про відкриття нового родовища природного газу в Чорному морі, загальні запаси газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів

Ердоган заявив про відкриття нового родовища природного газу в Чорному морі, загальні запаси газу в чорноморських родовищах Туреччини тепер дорівнюють 710 млрд кубометрів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна засуджує антидемократичні дії у Бразилії - Кулеба

Єврокомісія завершує підготовку звіту про відповідність українського законодавства європейському в рамках заявки України на членство в ЄС

Одностороннє оголошення РФ щодо припинення вогню нікого не може ввести в оману, миру не може бути досягнуто без виведення російських військ з території України - МЗС Франції

Верховній Раді пропонують заявити про посягання Росії на державність України

Японія як глава G7 у 2023 р. має намір проявити рішучу волю і не допустити будь-яких спроб змінити статус-кво у світі за допомогою сили

ОСТАННЄ

Зеленський подякував прем'єр-міністру Чехії Фіалі за оборонну підтримку: Очікуємо посилення

Україна засуджує антидемократичні дії у Бразилії - Кулеба

Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Португалії співпраці у сфері безпеки

Єврокомісія завершує підготовку звіту про відповідність українського законодавства європейському в рамках заявки України на членство в ЄС

Столтенберг: Для світу "ще важливіше" приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, а також посилення підтримки України

Одностороннє оголошення РФ щодо припинення вогню нікого не може ввести в оману, миру не може бути досягнуто без виведення російських військ з території України - МЗС Франції

Верховній Раді пропонують заявити про посягання Росії на державність України

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції Крістерссоном подальшу європейську інтеграцію України

Зеленський подякував Японії за постачання Україні генераторів та запросив приєднатися до участі у реалізації формули миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА