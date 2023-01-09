Політика

17:06 09.01.2023

Україна засуджує антидемократичні дії у Бразилії - Кулеба

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Україна засуджує антидемократичні дії у Бразилії - Кулеба

Україна засуджує антидемократичні дії у Бразилії і заявляє про повну підтримку демократично обраного уряду президента Бразилії Луїза Інасіу Лули да Сілви, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Україна засуджує антидемократичні дії у Бразилії. Демократичні інститути мають бути недоторканними. Ми знову заявляємо про нашу повну підтримку демократично обраного уряду президента Бразилії Луїза Інасіу Лули да Сілви", - написав міністр у твіттері.

Раніше повідомлялося, що тисячі прихильників колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару у неділю увірвалися до парламенту, верховного суду та резиденції глави держави.

Демонстранти прорвали поліцейське оточення навколо цих урядових будівель, що стоять недалеко одна від одної у столиці країни. Самого президента під час заворушень у столиці не було.

Прихильники Болсонару не визнають поразки на виборах минулого року, регулярно проводять акції протесту, вимагаючи повернення експрезидента до влади.

Раніше в січні у Бразилії відбулася інавгурація нового президента Луїза Інасіу Лули да Сілви. Болсонару на церемонії не був присутній, оскільки залишив країну.

 

Теги: #мзс #бразилія #кулеба

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