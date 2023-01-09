Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар, обговорив оборонну співпрацю та реалізацію української формули миру.

"Провів першу телефонну розмову з новообраною президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Обговорив із нею оборонну співпрацю, запросив взяти участь у реалізації формули миру. Подякував за підтримку європейської інтеграції України. Запросив до Києва з візитом", - повідомив Зеленський у твіттері.