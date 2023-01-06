Політика

17:23 06.01.2023

Одностороннє оголошення РФ щодо припинення вогню нікого не може ввести в оману, миру не може бути досягнуто без виведення російських військ з території України - МЗС Франції

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Одностороннє оголошення РФ щодо припинення вогню нікого не може ввести в оману, миру не може бути досягнуто без виведення російських військ з території України - МЗС Франції

 Справедливого та міцного миру не може бути досягнуто без повного виведення російських військ з усієї території України, заява про так зване припинення вогню є спробою РФ приховати свою відповідальність, у той час як вона продовжує обстрілювати Україну, заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

"Одностороннє оголошення Кремлем про припинення вогню з нагоди православного Різдва нікого не може ввести в оману. Франція підтверджує свою глибоку переконаність у тому, що справедливого та міцного миру не може бути досягнуто без повного виведення російських військ з усієї території України. Лише так можна покласти край стражданням, з якими ось уже майже 11 місяців стикається український народ, який мужньо бореться за свою свободу і незалежність від російського агресора", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Франції наголосили, що заява про "припинення вогню" є грубою спробою РФ приховати свою відповідальність, у той час як вона продовжує безжально обстрілювати всю українську територію, завдаючи ударів, зокрема, узимку по критично важливих об'єктах і цивільному населенню.

"Це ще один доказ цинізму РФ, яка з 24 лютого послідовно демонструє, що вона не хоче миру і мало уваги приділяє дотриманню своїх міжнародних зобов'язань, зокрема тих, що випливають зі Статуту ООН", - заявили у відомстві.

Також Франція підтвердила свою повну підтримку мирного плану з 10 пунктів, представленого президентом України Володимиром Зеленським.

 

Теги: #війна #франція #перемиря

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