Верховній Раді пропонують заявити про посягання Росії на державність України

Народні депутати пропонують Верховній Раді заявити про посягання Російської Федерації на державність України з метою її знищення.

Відповідний проєкт постанови "Про заяву Верховної Ради про посягання Російської Федерації на державність України з метою її знищення" (№8335) зареєстровано у Верховній Раді 5 січня, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, протягом тривалого часу Російська Федерація здійснює системні дії, спрямовані на знищення української національно-культурної ідентичності, української політичної нації, української державності.

"Створена в Росії нацистська за своєю суттю державна ідеологія нової ідентичності "руського міра" на ґрунті міфології про "історичну Росію" заперечує етнічну самобутність українського народу, його мову, культуру, релігію, його право на вільний соціально-економічний, політичний та національно-культурний розвиток", - наголошується в пояснювальній записці.

У супровідному документі також зазначається, що будь-яке посягання на національну державність є прямою загрозою для народу, який її створив, унеможливлює його вільний вибір соціального, економічного, політичного і культурного життя та загрожує його фізичним знищенням, а отже має ознаки геноциду.

"Верховна Рада цією заявою визнає рішення та дії політичного та військового керівництва Російської Федерації, її збройних сил, інших військових формувань такими, що посягають на державність України, здійснюються з метою знищення українського народу, насильницького позбавлення однією державою іншої її міжнародно-правової суб’єктності, суверенітету та національної державності", - зазначається у тексті заяви.

Верховна Рада звертається до ООН, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, урядів та парламентів іноземних держав визнати дії РФ проти України міжнародним злочином, що дасть змогу притягнути її політичне та військове керівництво до міжнародно-правової відповідальності.

Серед авторів законопроєкту - народні депутати Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), Ярослав Юрчишин ("Голос"), Володимир В'ятрович ("Європейська солідарність").