Саміт Україна-ЄС може дати оцінку виконанню Україною рекомендацій Єврокомісії - Стефанчук

Майбутній саміт Україна-ЄС може дати оцінку виконанню Україною рекомендацій Європейської Комісії для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Я думаю, що на цьому саміті вже можуть бути надані оцінки прогресу щодо виконання, тому що така домовленість начебто є. Тому ми чекатимемо з боку Європейського Союзу на справедливе, чесне, рівне оцінювання наших старань", - сказав Стефанчук в інтерв'ю в ефірі єдиного телемарафону в п'ятницю.

Він висловив сподівання, що головування Швеції та Іспанії в Раді ЄС цього року сприятиме отриманню Україною повноцінного членства в Європейському Союзі.

Стефанчук нагадав, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.