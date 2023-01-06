Заява РФ про "одностороннє припинення вогню" така ж фальшива, як незаконні анексії та референдуми

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про "одностороннє припинення вогню" так само фальшиве, як незаконні анексії та референдуми.

"Заява про одностороннє припинення вогню є такою ж фальшивою та лицемірною, як і незаконні та гротескні анексії та супутні референдуми", - написав він у мікроблозі Twitter у ніч на п'ятницю.

"Є агресор: Кремль. І жертва – український народ", - наголосив Мішель.

За його словами, "виведення російських військ – єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки".