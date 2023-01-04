Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії ситуацію на фронті та оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен ситуацію на фронті та оборонні потреби України на тлі викликів і загроз із боку РФ.

"Обговорив із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен оборонні потреби України на тлі викликів і загроз із боку РФ. Детально ознайомив із ситуацією на фронті. Скоординували подальші кроки для зміцнення українсько-данського партнерства", - написав Зеленський у твіттері.