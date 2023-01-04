Політика

18:25 04.01.2023

Президент Румунії закликав Зеленського сприяти перегляду закону про нацменшини

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Президент Румунії закликав Зеленського сприяти перегляду закону про нацменшини

 Президент Румунії Клаус Йоганніс у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським закликав переглянути ухвалений у грудні закон про національні меншини, деякі положення якого викликали критику з румунського боку.

"Передав президенту Зеленському румунську стурбованість щодо нещодавно ухваленого закону про меншини і погодився активізувати діалог для пошуку рішень, які забезпечують найвищі стандарти захисту для румунської спільноти в Україні, аналогічно до української спільноти в Румунії", - написав Йоганніс у твіттері.

Як повідомляє пресслужба Адміністрації президента Румунії, президенти домовилися, що найближчим часом міністри закордонних справ двох країн проведуть обговорення щодо двостороннього вирішення наявних питань.

Як повідомлялося, Зеленський підписав законопроєкт №8224 29 грудня 2022 року. Законопроєкт закріплює визначення "національні меншини (спільноти)"; права, свободи й обов'язки осіб, що належать до національних меншин, особливості державної політики з реалізації прав і свобод представників нацменшин, повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері захисту прав і свобод осіб, які належать до нацменшин.

П'ята стаття законопроєкту "Права, свободи й обов'язки осіб, що належать до національних меншин (спільнот)" гарантує громадянам України незалежно від їхнього етнічного походження, приналежності або неприналежності до національних меншин (спільнот) громадянські, політичні, соціальні, економічні, культурні та мовні права і свободи, визначені Конституцією.

Особа, що належить до національної меншини (спільноти), має також право на самоідентифікацію, свободу громадських об'єднань і мирних зборів, свободу вираження поглядів і переконань, думки, слова, совісті та релігії; участь у політичному, економічному та соціальному житті; використання мови національної меншини; освіту, зокрема мовами національних меншин; збереження культурної самобутності національної спільноти.

Раніше Міністерство закордонних справ Румунії виступило з критикою законопроєкту, зазначивши, що Верховна Рада ухвалила його без додаткових консультацій із Венеціанською комісією та додаткових консультацій із представниками румунської діаспори в Україні. Зокрема, критику румунської сторони викликало нечітке врегулювання питань мови освіти та використання мов національних меншин у документації.

 

Теги: #румунiя #нацменшини #йоганніс

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