Зеленський погодив із президентом Румунії Йоганнісом кроки щодо подальшого розвитку взаємодії в оборонній галузі

Президент України Володимир Зеленський під час розмови у середу погодив із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом кроки щодо подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії, зокрема, в оборонній галузі.

"Узгодили з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом кроки щодо подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії, насамперед в оборонній галузі. Подякував за солідарність та підтримку Румунії у протистоянні російській агресії. Обговорили формулу миру та питання двостороннього порядку денного", - написав Зеленський у твіттері.