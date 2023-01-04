Політика

16:09 04.01.2023

Зеленський погодив із президентом Румунії Йоганнісом кроки щодо подальшого розвитку взаємодії в оборонній галузі

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Президент України Володимир Зеленський під час розмови у середу погодив із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом кроки щодо подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії, зокрема, в оборонній галузі.

"Узгодили з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом кроки щодо подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії, насамперед в оборонній галузі. Подякував за солідарність та підтримку Румунії у протистоянні російській агресії. Обговорили формулу миру та питання двостороннього порядку денного", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #йоганніс #зеленський

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