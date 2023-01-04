Політика

09:30 04.01.2023

Ердоган у середу має намір поговорити телефоном із Зеленським та Путіним

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Ердоган у середу має намір поговорити телефоном із Зеленським та Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу, 4 січня, має намір провести телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє турецьке агентство Anadolu з посиланням на прессекретаря Ердогана Ібрагіма Калина, "президент Туреччини Ердоган проведе телефонну розмову з російським та українським колегами в середу".

У телеінтерв'ю прессекретар Ердогана сказав, що Туреччина продовжує "інтенсивну дипломатію з обома сторонами" в умовах війни РФ проти України.

"Справді, наші профільні міністри, міністр закордонних справ та міністр оборони, інші колеги ведуть переговори зі своїми колегами з обох сторін", – сказав Калин.

Він додав, що Туреччина була єдиною країною, яка "змістовно" посадила Росію та Україну за стіл переговорів.

Теги: #путін #розмови #ердоган #зеленський

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