Рютте в розмові з Зеленським: Нідерланди зроблять усе, щоб допомогти Україні виграти війну

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив його, що Нідерланди зроблять усе, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії та виграти війну.

"Україна вже майже рік чинить опір варварському російському вторгненню. Найближчі місяці будуть вирішальними. Я щойно розмовляв із Володимиром Зеленським і запевнив його, що Нідерланди зроблять усе, щоб допомогти Україні не лише протистояти, а й виграти війну", - написав він у твіттері.