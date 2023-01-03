Політика

13:21 03.01.2023

Герої визвольної війни України з'являються і затьмарять УПА - голова управління президента Польщі з міжнародної політики

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 Від українців не можна чекати засудження Степана Бандери й інших лідерів УПА, які є національними героями для наших східних сусідів, сказав в інтерв'ю онлайн-радіо RMF24 голова управління президента Польщі з міжнародної політики Якуб Кумоч.

За його словами, реально важко уявити, що Україна зможе відмовитися від своєї точки зору на боротьбу за незалежну державу.

"Важко очікувати, що УПА, як те, що асоціюється насамперед з боротьбою проти росіян і німців, якось зітреться з української історії", - сказав він.

Кумоч також визнав, що полякам, безумовно, "не подобається", що Україна звертається до традицій УПА. "Проте я не зовсім згоден із посилом про те, що Україна будує на цьому свою ідентичність, я вважаю, що, навпаки, ця побудова буде дуже обмеженою в найближчі десятиліття, тому що з'являться герої цієї визвольної війни й вони затьмарять УПА", - сказав він.

Теги: #упа #україна #польща

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