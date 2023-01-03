Необхідно підняти для Росії ціну мобілізації та війни загалом

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність підвищити для Росії ціну нової мобілізації та війни загалом.

"Російському режиму потрібні мобілізаційні емоції. Щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, ніби все в них йде "за планом". Наше ж завдання – щодня давати Україні успіхи, досягнення, хай невеликі, але перемоги над терористами та терором", - сказав він у відеозверненні у понеділок.

"Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей і мінімальні графіки відключень - це саме такі перемоги. І кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна позиція, що збереглася, - це такі. успіхи, які мають зараз стратегічне значення", – зазначив Зеленський.

За його словами, "ми повинні підвищити максимально для держави-терориста ціну нової мобілізації та війни в цілому. Я дякую кожному нашому воїну, який це забезпечує!"