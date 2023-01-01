Кулеба привітав главу МЗС Північної Македонії зі вступом на посаду голови ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав главу МЗС Північної Македонії Буяра Османі зі вступом на посаду голови ОБСЄ у 2023 році.

"Шановний Буяр Османі, вітаю вас із головуванням в ОБСЄ у 2023 році. З нетерпінням чекаємо можливості вітати Вас в Україні на новій посаді, а також спільної роботи над посиленням реакції ОБСЄ на російську агресію та впровадження формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським", - написав Кулеба в Твіттері.