Сі Цзіньпін привітав Зеленського з Новим роком
Голова КНР Сі Цзіньпін привітав президента України Володимира Зеленського з прийдешнім Новим роком.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в посольстві КНР в Києві.
Голова КНР Сі Цзіньпін привітав президента України Володимира Зеленського з прийдешнім Новим роком.
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в посольстві КНР в Києві.
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