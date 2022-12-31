Політика

13:14 31.12.2022

Сі Цзіньпін привітав Зеленського з Новим роком

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Сі Цзіньпін привітав Зеленського з Новим роком

Голова КНР Сі Цзіньпін привітав президента України Володимира Зеленського з прийдешнім Новим роком.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в посольстві КНР в Києві.

Теги: #китай #сі_цзіньпін

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