Політика

07:52 30.12.2022

ЗС України можуть опинитися на території РФ, якщо це знадобиться для захисту України - Данілов

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ЗС України можуть опинитися на території РФ, якщо це знадобиться для захисту України - Данілов

Збройні сили України можуть опинитися на території Росії, якщо це знадобиться для захисту України, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Якщо для захисту нашої країни потрібно буде опинитися там, де ми вважаємо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці розмови, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - заявив Данілов у інтерв'ю Kyiv Post, відповідаючи на запитання: чи може українська армія опинитися на території Росії для захисту України.

Він також зазначив, що Україна реагуватиме у разі, якщо військові дії розпочнуться з боку Білорусі.

"Білорусь окупована РФ. Російські військові поводяться там, як у себе вдома. Коли буде прийнято рішення, не дай Боже, що білоруси розпочинають військові дії, тоді ми реагуватимемо", - сказав він, додавши, що поки жодного випадку участі білорусів у війні проти України виявлено не було.

Водночас, за словами Данілова, Росія може продовжити свій тиск на Олександра Лукашенка, якого у США та ЄС не визнають законно обраним президентом Білорусі з метою вступу Білорусі у війну проти України.

"Дії демонструють, що наразі остаточної домовленості немає. Але це не означає, що Путін не намагатиметься надалі тиснути на Лукашенка. Адже це не перша спроба Путіна залучити Лукашенка, як суб'єкта, в цю "криваву м'ясорубку", яку РФ почала. 24 лютого", - сказав секретар РНБО.

"Ще раз наголошую, що Лукашенко розуміє, якщо він це зробить, то тоді йому потрібно буде ставити крапку на житті найближчим часом. Ніхто у світі, в Україні, Білорусі йому цього не пробачить", - резюмував він.

 

 

 

Теги: #війна #росія #зсу

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