Політика

19:22 28.12.2022

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія вимагають від Ірану погодитись на арбітражний розгляд спору у зв'язку з катастрофою літака МАУ

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Україна, Канада, Швеція та Велика Британія вимагають від Ірану погодитись на арбітражний розгляд спору у зв'язку з катастрофою літака МАУ

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія вимагають від Ірану погодитися на арбітражний розгляд спору, пов'язаного із катастрофою літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня 2020 року, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, сьогодні здійснили конкретні кроки, спрямовані на притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", - йдеться у заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам PS752.

Зокрема, відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року, ми вимагаємо, щоб Іран погодився на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям літака рейсу PS752 двома ракетами класу "земля-повітря", запущеними незаконно та навмисно членами підрозділу протиповітряної оборони Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану.

Наголошується, що  Координаційна група продовжить докладати усіх можливих зусиль для притягнення Ірану до міжнародної відповідальності за його численні порушення міжнародно-правових зобов’язань за кількома договорами.

"Сьогоднішній крок є частиною комплексної стратегії, спрямованої на забезпечення прозорості та справедливості для жертв трагедії та їхніх родин", - сказано у заяві.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 маршрутом Тегеран - Київ, був збитий в районі міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (серед них дев'ять членів екіпажу), 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими. Пізніше Командувач аерокосмічними силами "Корпуса вартових Ісламської революції" (КСІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

 

 

Теги: #мзс #літак #іран

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