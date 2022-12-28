Політика

11:58 28.12.2022

МЗС України: Указ Путіна про спрощену процедуру набуття громадянства РФ громадянами України нікчемний і свідчить про неготовність Росії до переговорів

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МЗС України: Указ Путіна про спрощену процедуру набуття громадянства РФ громадянами України нікчемний і свідчить про неготовність Росії до переговорів

Підписаний президентом РФ 26 грудня указ про порядок набуття російського громадянства громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, нікчемний і свідчить про неготовність Росії до переговорів, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Указ, який затверджує спрощені процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства РФ, є нікчемним і свідчить про неготовність Росії до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу", - йдеться в коментарі.

У МЗС України наголосили, що примусове нав'язування громадянства РФ українцям, які внаслідок російської агресії опинилися в нелюдських умовах і були позбавлені фундаментального права на вільний вибір громадянства, підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму.

"Особливе обурення викликає запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію РФ українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є кричущим порушенням основоположних прав людини та доказом вчинення Росією геноциду українців", - заявили.

МЗС України рішуче засуджує введення в дію зазначеного документа, розцінює його як черговий злочин РФ проти суверенітету і територіальної цілісності України, що грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, чинні норми міжнародного права та міжнародні зобов'язання Росії.

У відомстві наголосили, що "наслідки цього та інших нікчемних нормативних актів РФ щодо громадян України не матимуть жодних правових наслідків, ніколи не будуть визнаними ані Україною, ані переважною більшістю держав-членів ООН".

"Указ доповнює список злочинів у ході збройної агресії Росії, які розглядатимуть у рамках міжнародного трибуналу над керівництвом РФ", - підсумували МЗС.

Теги: #указ #путін #громадянство #мзс_україни

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