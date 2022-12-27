Політика

18:10 27.12.2022

Заяви Орбана демонструють патологічну зневагу до України та його власну політичну короткозорість - МЗС

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Заяви Орбана демонструють патологічну зневагу до України та його власну політичну короткозорість - МЗС

 Заяви прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, а також власну політичну короткозорість, заявили у МЗС України.

"Заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців", - ідеться у коментарі пресслужби МЗС.

У МЗС наголосили, що угорському лідеру "варто запитати самого себе, чи хоче він миру".

"Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська", - зазначили у відомстві.

Раніше Орбан в інтерв'ю виданню Magyar Nemzet заявив, що "українці можуть воювати, доки США підтримуватимуть їх зброєю та грошима".

 

Теги: #мзс #орбан

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