Політика

14:19 23.12.2022

Депутати з "Європейської солідарності" пропонують збільшити кількість експертів дорадчої групи, яка здійснює відбір кандидатів суддів до КС

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Депутати з "Європейської солідарності" пропонують збільшити кількість експертів дорадчої групи, яка здійснює відбір кандидатів суддів до КС

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" пропонують збільшити кількість експертів Дорадчої групи, яка здійснює конкурсний відбір кандидатів на посаду судді Конституційного Суду відповідно до рекомендацій Венеціанської та Європейської комісій.

"Сьогодні ми зареєстрували проєкт закону України "Про внесення змін до закону України "Про Конституційний Суд України" щодо порядку формування Дорадчої групи експертів", який пропонуємо привести текст у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії і вимог Єврокомісії. Пропонуємо збільшити кількість представників Дорадчої групи і ввести туди міжнародних експертів. Наполягаємо внести цей законопроєкт на найближчий пленарний день", - написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у фейсбуці.

Вона наголосила, що Євросоюз очікує від України термінових змін до закону про КС, а у нинішньому вигляді закон гальмує виконання Києвом критеріїв країни-кандидата у члени ЄС та створює загрози незалежності Конституційного Суду.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, законопроєкт зареєстровано у п'ятницю, але його тексту наразі не оприлюднено.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 грудня ухвалила у цілому законопроєкт №7662 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах". Згідно із законопроєктом, до проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду буде залучено новий спеціальний орган – Дорадчу групу з шести експертів: представників президента України, Верховної Ради, з'їзду суддів, Венеціанської комісії, міжнародних та іноземних організацій, які надають допомогу Україні у сфері верховенства права або протидії корупції.

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня передав закон до парламенту зі своїм підписом.

Раніше Венеціанська комісія оприлюднила оновлені висновки щодо законопроєкту, в яких рекомендувала внести низку змін до законопроєкту: збільшити кількість членів Дорадчої групи до семи осіб та зробити рішення групи обов'язковими для виконання.

Джерело:(18) Iryna Gerashchenko | Facebook

Теги: #геращенко #ксу #євросолідарність

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