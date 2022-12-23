Політика

13:54 23.12.2022

Британці вважають Джонсона найкомпетентнішим із трьох прем'єрів, які керували країною у 2022 році

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Британці вважають Джонсона найкомпетентнішим із трьох прем'єрів, які керували країною у 2022 році

Британці назвали колишнього прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона найкомпетентнішим із тих, хто очолював уряд у 2022 році, другим став чинний прем'єр Ріші Сунак, Ліз Трасс посіла останнє місце, свідчить опитування People Polling.

За даними оприлюдненого в п'ятницю опитування, 32% британців назвали Джонсона найкомпетентнішим прем'єр-міністром у 2022 році, 29% назвали Сунака і лише 3% висловилися за Трасс. Інші респонденти не дали відповіді.

При цьому популярність правлячої Консервативної партії, яку представляли всі три міністри, різко впала цього року. У цьому самому опитуванні 46% заявили, що якби парламентські вибори відбувалися завтра, вони проголосували б за Лейбористську партію і лише 22% - за Консервативну. Інші голоси розподілилися між іншими британськими партіями.

Майже 57% учасників опитування заявили, що тією чи іншою мірою згодні з фразою "У Великій Британії більше нічого не працює", близько 19% висловили незгоду з цим твердженням, 14% заявили, що ніяк не ставляться до цієї фрази, 5% не змогли відповісти на запитання, а ще 5% – не відповіли.

В опитуванні взяли участь 1 148 британців віком від 18 років.

Джонсон у липні заявив про намір залишити посаду прем'єр-міністра на тлі декількох скандалів за його участю. Після цього в результаті виборів усередині партії посаду близько двох місяців обіймала Трасс, проте їй довелося піти у відставку через невдоволення у політичних колах роботою її уряду в економічній та фінансовій сферах. Після цього консерватори оголосили про ще одні внутрішньопартійні вибори. Сунак виявився єдиним кандидатом, який зміг набрати необхідну кількість голосів для участі в них, й автоматично став третім прем'єр-міністром Великої Британії за рік.

Постійна зміна прем'єр-міністрів і труднощі у сфері економіки призвели до падіння популярності Консервативної партії, зазначають британські ЗМІ.

Теги: #велика_британія #джонсон

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