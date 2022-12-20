Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії - МЗС України про заяву: Приїзд Саакашвілі був "спецоперацією з втягування Тбілісі у війну"

Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії та глибоко розчарована, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Керівник правлячої партії Грузії заявив, що приїзд Міхеіла Саакашвілі був спецоперацією України із втягування Тбілісі у війну. Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії", - написав Ніколенко у фейсбуці.

У МЗС наголосили, що Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії.

"Натомість ми глибоко розчаровані, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей. Поновлюємо заклик надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю", - написав речник.

Також у МЗС України закликали забезпечити українського громадянина медичною допомогою та задовольнити клопотання про відстрочення його покарання для переведення до однієї з українських, західноєвропейських чи американських клінік з метою подальшого лікування.

Раніше ЗМІ JAM-News з посиланням на керівника панівної в парламенті країни, "Грузинська мрія" Мамуку Мдінарадзе заявило, що повернення експрезидента було "спецоперацією", щоб втягнути Тбілісі у війну.