Політика

18:35 14.12.2022

Парламент Латвії затвердив новий уряд

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Парламент Латвії затвердив новий уряд

Сейм (парламент) Латвії на засіданні в середу більшістю голосів затвердив уряд на чолі з прем'єр-міністром Кріш'янісом Каріньшом ("Нова єдність").

За уряд Каріньша проголосували 54 депутати, проти - 37.

Вибори до сейму відбулися 1 жовтня, а перше засідання нового парламенту відбулося 1 листопада. Політичним силам, представленим у коаліції, знадобилося два з половиною місяці після виборів, щоб сформувати уряд, зазначає агентство.

Коаліція матиме незначну більшість у 14-му сеймі - 54 голоси зі 100. Уряд складають "Нова єдність" із 26 депутатами в сеймі, "Об'єднаний список" із 15 депутатами та Національне об'єднання з 13 депутатами.

В опозиції працюватимуть Союз зелених і селян, "За стабільність", "Прогресивні" та "Латвія на першому місці".

У декларації уряду наголошується, що метою уряду Каріньша є економічні перетворення. Для реалізації цієї мети необхідно вирішити завдання за п'ятьма тісно пов'язаними напрямами: безпека, освіта, енергетика, підвищення конкурентоспроможності та якості життя, що передбачає план уряду.

Четверо членів нового уряду працювали у попередньому кабінеті міністрів та зберегли свої посади. Це прем'єр Каріньш, глава МЗС Едгарс Рінкевичс, міністр економіки Ілзе Індриксоне та міністр культури Науріс Пунтуліс.

З 15 членів уряду 14 було обрано до 14-го сейму. Гендиректор Латвійської конфедерації роботодавців Ліга Меньгелсоне не брала участі у виборах.

Теги: #парламент #латвія

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