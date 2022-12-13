Політика

18:08 13.12.2022

ВР удосконалила порядок відбору кандидатур на посаду судді КС

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ВР удосконалила порядок відбору кандидатур на посаду судді КС

 Верховна Рада удосконалила порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсній основі: запровадила новий спецорган – Дорадчу групу експертів.

За відповідний законопроєкт №7662 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах" у цілому проголосували 245 народних депутатів у вівторок, повідомив парламентар Ярослав Железняк (фракція "Слуга народу") у телеграмі.

Згідно із законопроєктом, до проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду буде залучено новий спеціальний орган – Дорадчу групу з шести експертів: представників президента України, Верховної Ради, з'їзду суддів, Венеціанської комісії, міжнародних та іноземних організацій, які надають допомогу Україні у сфері верховенства права або протидії корупції.

Ця група оцінює моральні якості та рівень компетентності кандидатів на посаду судді КС у сфері права та має рекомендувати на одну вакантну посаду щонайменше трьох осіб. Особи, які не отримали рекомендацій Дорадчої групи, припиняють участь у конкурсі.

Вимоги до членів Дорадчої групи ідентичні до вимог судді Конституційного Суду. До складу Дорадчої групи не може увійти член політичної партії чи особа, яка бере участь у політичній діяльності протягом останніх двох років. Окрім того, це має бути юрист зі стажем професійної діяльності щонайменше 15 років.

Із кандидатами, які пройшли спеціальну перевірку та рекомендовані дорадчою групою, проводять співбесіди конкурсна комісія, профільний комітет Верховної Ради, Рада суддів України. За результатами співбесід ухвалюється рішення щодо кожного кандидата.

Президент, Верховна Рада та з'їзд суддів України призначають на посаду судді КС осіб, рекомендованих Дорадчою групою та щодо яких ухвалено рішення за результатами співбесід конкурсною комісією, комітетом, Радою суддів.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/3094

Теги: #суд #рада #ксу

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