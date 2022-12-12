Угорщина попросила ЄС виключити декількох росіян із санкційного списку - ЗМІ

Угорщина попросила ЄС виключити деяких громадян РФ зі санкційного списку, повідомляє Bloomberg у понеділок.

"Угорщина попросила усунути декількох російських офіційних осіб зі санкційного списку ЄС", - передає агентство.

Не уточнюється, чи йдеться про вже ухвалені санкції, чи про ті, які ЄС готує наразі.

Раніше повідомлялося, що дев'ятий санкційний пакет ЄС проти РФ все ще перебуває на стадії узгодження, оскільки главам МЗС країн ЄС необхідно домогтися згоди щодо низки питань.

До нового санкційного пакета можуть потрапити 144 фізособи. Також ЄС збирається заморозити активи Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК), медіахолдингу "Национальная Медиа Группа", державної телекомпанії АНО "ТВ-Новости" та Фонду стратегічної культури у Москві. Крім того, Брюссель планує відкликати ліцензії на мовлення у країнах ЄС у трьох каналів - "НТВ", "России 1" та "РЕН ТВ".

Крім цього, новий пакет санкцій, як очікується, передбачатиме заборону на продаж товарів подвійного призначення 169 російським компаніям та заморожування активів двох банків: "МКБ" и "Дальневосточного банка".