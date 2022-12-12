Президент Єврокомісії: Звинувачення в корупції віцепрезидента Європарламенту викликають надзвичайне занепокоєння - це питання впевненості в інституціях ЄС

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що звинувачення на адресу віцепрезидента Європейського парламенту в корупції викликають надзвичайне занепокоєння, оскільки довіра до інституцій Європейського Союзу має бути найвищого рівня.

Так у понеділок у Брюсселі вона прокоментувала розслідування бельгійською владою справи про корупцію в інтересах Катару, в рамках якого було здійснено кілька затримань, зокрема віцепрезидента ЄП Єви Кайлі.

"Звинувачення на адресу віцепрезидента Європейського парламенту викликають надзвичайне занепокоєння, вони дуже серйозні. Це питання впевненості людей у наших інституціях. І ця впевненість, довіра до наших інституцій, їхня незалежність і цілісність мають бути найвищого стандарту", - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії нагадала, що ще в березні цього року вона виступила з пропозицією створити незалежний орган з питань етики, який закривав би всі інституції ЄС і був би створений за найвищими стандартами для всіх інституцій. "Я написала такого листа не лише Європейській Раді, Європейському парламенту, а і Європейському кримінальному суду, Європейському суду аудиторів - я говорю про всі інституції. Віцепрезидент Юрова обговорює зараз із парламентом і Радою, як просуватися (з цією пропозицією) вперед. Для нас украй важливо, щоб правила були не лише надійними, а й однаковими для усіх європейських інституцій, без винятків. Це питання прозорості, дуже чітких правил для усіх", - наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося раніше, 9 грудня з'явилися повідомлення про те, що федеральна прокуратура Бельгії заарештувала віцепрезидента Європарламенту Кайлі, затримавши її на місці злочину в рамках розслідування корупції в інтересах Катару. Поліція також провела обшуки в 16 місцях у Брюсселі, заарештувавши для допиту чотирьох людей. Ця операція пов'язана з можливим хабарництвом з боку Катару.