Політика

14:29 12.12.2022

Президент Єврокомісії: Звинувачення в корупції віцепрезидента Європарламенту викликають надзвичайне занепокоєння - це питання впевненості в інституціях ЄС

2 хв читати
Президент Єврокомісії: Звинувачення в корупції віцепрезидента Європарламенту викликають надзвичайне занепокоєння - це питання впевненості в інституціях ЄС

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що звинувачення на адресу віцепрезидента Європейського парламенту в корупції викликають надзвичайне занепокоєння, оскільки довіра до інституцій Європейського Союзу має бути найвищого рівня.

Так у понеділок у Брюсселі вона прокоментувала розслідування бельгійською владою справи про корупцію в інтересах Катару, в рамках якого було здійснено кілька затримань, зокрема віцепрезидента ЄП Єви Кайлі.

"Звинувачення на адресу віцепрезидента Європейського парламенту викликають надзвичайне занепокоєння, вони дуже серйозні. Це питання впевненості людей у наших інституціях. І ця впевненість, довіра до наших інституцій, їхня незалежність і цілісність мають бути найвищого стандарту", - сказала фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії нагадала, що ще в березні цього року вона виступила з пропозицією створити незалежний орган з питань етики, який закривав би всі інституції ЄС і був би створений за найвищими стандартами для всіх інституцій. "Я написала такого листа не лише Європейській Раді, Європейському парламенту, а і Європейському кримінальному суду, Європейському суду аудиторів - я говорю про всі інституції. Віцепрезидент Юрова обговорює зараз із парламентом і Радою, як просуватися (з цією пропозицією) вперед. Для нас украй важливо, щоб правила були не лише надійними, а й однаковими для усіх європейських інституцій, без винятків. Це питання прозорості, дуже чітких правил для усіх", - наголосила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося раніше, 9 грудня з'явилися повідомлення про те, що федеральна прокуратура Бельгії заарештувала віцепрезидента Європарламенту Кайлі, затримавши її на місці злочину в рамках розслідування корупції в інтересах Катару. Поліція також провела обшуки в 16 місцях у Брюсселі, заарештувавши для допиту чотирьох людей. Ця операція пов'язана з можливим хабарництвом з боку Катару.

Теги: #єс #корупція #урсула_ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:30 12.12.2022
ЄС поки що не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, залишається невирішеною низка питань - Боррель

ЄС поки що не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, залишається невирішеною низка питань - Боррель

17:06 10.12.2022
Президент Європарламенту про арешт віцепрезидента у справі про корупцію: ЄП проти корупції, зробимо все, щоб правосуддя взяло гору

Президент Європарламенту про арешт віцепрезидента у справі про корупцію: ЄП проти корупції, зробимо все, щоб правосуддя взяло гору

08:18 10.12.2022
Витрати українців за кордоном у 2022 році зросли втричі – голова НБУ

Витрати українців за кордоном у 2022 році зросли втричі – голова НБУ

21:48 07.12.2022
Кулеба надіслав Боррелю листа із пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського виробництва ракет

Кулеба надіслав Боррелю листа із пропозицією запровадити жорсткі санкції проти російського виробництва ракет

19:28 07.12.2022
Єврокомісія запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти РФ – заява

Єврокомісія запропонувала запровадити новий пакет санкцій проти РФ – заява

20:49 06.12.2022
Норвегія передасть до фонду допомоги для України EUR14,5 млн

Норвегія передасть до фонду допомоги для України EUR14,5 млн

17:22 06.12.2022
Домбровскіс: Ми не можемо дати змогу одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро – так чи інакше кошти почнуть надходити вже у січні 2023 року

Домбровскіс: Ми не можемо дати змогу одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро – так чи інакше кошти почнуть надходити вже у січні 2023 року

16:56 06.12.2022
Ще три банки з РФ можуть підпасти під нові санкції ЄС, можлива заборона на інвестиції в російський гірничий видобуток - ЗМІ

Ще три банки з РФ можуть підпасти під нові санкції ЄС, можлива заборона на інвестиції в російський гірничий видобуток - ЗМІ

12:36 06.12.2022
Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

07:06 06.12.2022
Міністри фінансів ЄС обговорять виділення Україні 2023 року 18 млрд євро макрофіну. Чи буде ухвалено рішення – невідомо

Міністри фінансів ЄС обговорять виділення Україні 2023 року 18 млрд євро макрофіну. Чи буде ухвалено рішення – невідомо

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі - Орбан

Домбровскіс: Ми не можемо дати змогу одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро – так чи інакше кошти почнуть надходити вже у січні 2023 року

"Слуга народу" вже застосувала імперативний мандат до десятка місцевих депутатів-колаборантів

Нардепи пропонують створити ТСК із перевірки діяльності БЕБ

Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

ОСТАННЄ

Ердоган і Путін обговорили телефоном регіональні питання, зернову угоду, боротьбу з тероризмом - ЗМІ

Порошенко в США закликав дати ЗСУ далекобійну зброю

Ердоган проведе переговори з Путіним та Зеленським

Зеленський обговорив реалізацію української формули миру із прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком

Порошенко отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер за Свободу

"УДАР Віталія Кличка" закликає президента втрутитися у ситуацію щодо мера Чернігова і не допустити правового свавілля

Відсторонення мера Чернігова від посади має політичний характер, загрожує місцевому самоврядуванню і правам усіх українців - заява АМУ

Рада ЄС на рівні глав МЗС 12 грудня обговорить Росію та Іран

Мер Чернігова звинуватив у своєму відстороненні чиновників Офісу президента

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому законопроєкт про медіа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА