Ердоган і Путін обговорили телефоном регіональні питання, зернову угоду, боротьбу з тероризмом - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, обговорили двосторонні відносини і регіональні питання, повідомило в неділю агентство "Анадолу".

"Президент Туреччини Ердоган і президент Росії Путін обговорили телефоном двосторонні зв'язки, регіональні питання, зокрема зерновий коридор і боротьбу з тероризмом", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Ердоган заявив Путіну про те, що сторони "могли б почати працювати над експортом різних продуктів харчування через зерновий коридор", зазначає агентство.