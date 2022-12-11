Політика

14:21 11.12.2022

Ердоган і Путін обговорили телефоном регіональні питання, зернову угоду, боротьбу з тероризмом - ЗМІ

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Ердоган і Путін обговорили телефоном регіональні питання, зернову угоду, боротьбу з тероризмом - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, обговорили двосторонні відносини і регіональні питання, повідомило в неділю агентство "Анадолу".

"Президент Туреччини Ердоган і президент Росії Путін обговорили телефоном двосторонні зв'язки, регіональні питання, зокрема зерновий коридор і боротьбу з тероризмом", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Ердоган заявив Путіну про те, що сторони "могли б почати працювати над експортом різних продуктів харчування через зерновий коридор", зазначає агентство.

Теги: #путін #розмова #ердоган

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