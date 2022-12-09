Політика

16:41 09.12.2022

Зеленський обговорив реалізацію української формули миру із прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком

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Зеленський обговорив реалізацію української формули миру із прем'єр-міністром Великої Британії Сунаком

 Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час якої сторони обговорили реалізацію української формули миру.

"Підтримую регулярний діалог з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сьогодні обговорили реалізацію нашої формули миру, співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України", – написав Зеленський у твіттері.

Він також зазначив, що під час розмови співрозмовники "синхронізували позиції перед онлайн-самітом "Великої сімки".

 

Теги: #зеленський #сунак

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