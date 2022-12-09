Політика

14:18 09.12.2022

Порошенко отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер за Свободу

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Порошенко отримав нагороду IDU імені Буша-Тетчер за Свободу

П'ятий президент України Петро Порошенко у Вашингтоні на Форумі Міжнародного демократичного союзу (IDU) отримав нагороду ім. Буша-Тетчер за Свободу, повідомляє пресслужба політичної партії "Європейська солідарність" у п'ятницю.

У своїй промові Порошенко подякував народу України за мужність і закликав західних партнерів дати більше зброї для ЗСУ - зокрема, системи протиповітряної оборони Patriot, реактивні винищувачі F-16, танки Abrams.

"Дякую за цю велику нагороду та за таку велику честь передати її хороброму та героїчному народу України, який день і ніч бореться з дуже могутнім і жорстоким ворогом – другою армією світу, ядерною державою та жорстоким неоімперіалістичним диктаторським режимом", - сказав Петро Порошенко, чиї слова наводить пресслужба "Європейської солідарності".

Як зазначив Петро Порошенко, сьогодні саме жовто-блакитна українська парасолька захищає демократію, свободу і наші спільні цінності на європейському континенті. "Запроваджуйте більше санкцій, більше ізоляції Росії. Не годуйте російського звіра доходами за енергоносії. Дайте більше зброї для захисту та очищення нашої землі від російського агресора. Нам потрібні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, реактивні винищувачі, як F-16, танки, як Abrams", - закликав Порошенко.

Він наголосив, що злочинний режим путина має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини та геноцид проти українців.

"Після 24 лютого я ще більше переконався в майбутньому України в ЄС і НАТО. Тому що ЄС і НАТО сьогодні потрібна Україна. Саме членство України в ЄС та НАТО зміцнює безпеку на європейському континенті та гарантує нашу перемогу", - переконаний Порошенко.

Міжнародний демократичний союз (IDU) - це глобальне об'єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн.

Нагорода Буша-Тетчер за Свободу – це найвища відзнака IDU. Ця нагорода названа на честь двох головних засновників IDU, історичних лідерів свого часу, чия спадщина втілює основну місію IDU з підтримки свободи та демократії у всьому світі: президента Джорджа Буша і прем'єр-міністра Маргарет Тетчер.

Теги: #порошенко #премія

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