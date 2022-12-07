Політика

12:05 07.12.2022

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому законопроєкт про медіа

1 хв читати
Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому законопроєкт про медіа

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити проєкт закону про медіа (№2693-д) у другому читанні та в цілому.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, під час підготовки до другого читання до законопроєкту надійшло понад 2300 пропозицій від суб'єктів права законодавчої ініціативи.

"Я вдячний усім колегам із комітету, з усіх фракцій та груп, за роботу. Ми маємо розбіжності, проте ці розбіжності не свідчать про те, що колеги, які сьогодні утрималися від голосування, проти захисту українського інформаційного простору. Усі за. І всі дискусії сьогодні лише про те, щоб найкраще захистити наш інформаційний простір та захистити права і свободи наших українських медіа", - сказав голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") на засіданні комітету.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла законопроєкт за основу 30 серпня.

Теги: #рада #закон #медіа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:42 06.12.2022
Рада може дозволити виробництво харчових продуктів тваринного походження на малих потужностях без отримання дозволу

Рада може дозволити виробництво харчових продуктів тваринного походження на малих потужностях без отримання дозволу

12:42 06.12.2022
Нардепи пропонують створити ТСК із перевірки діяльності БЕБ

Нардепи пропонують створити ТСК із перевірки діяльності БЕБ

19:45 01.12.2022
Рада має намір удосконалити окремі питання проходження військової служби

Рада має намір удосконалити окремі питання проходження військової служби

19:07 01.12.2022
ВР запровадила штрафи за мобінг

ВР запровадила штрафи за мобінг

17:42 01.12.2022
Рада закликала світову спільноту засудити енергетичний тероризм Росії

Рада закликала світову спільноту засудити енергетичний тероризм Росії

14:33 01.12.2022
Рада не звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати

Рада не звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати

20:01 29.11.2022
Імплементація закону про олігархів затримується через відсутність висновку Венеціанської комісії - Малюська

Імплементація закону про олігархів затримується через відсутність висновку Венеціанської комісії - Малюська

16:17 29.11.2022
У Верховній Раді ініціюють створення МФО "Вільна Ічкерія"

У Верховній Раді ініціюють створення МФО "Вільна Ічкерія"

11:43 27.11.2022
Стефанчук про дистанційні засідання Ради: поки що не бачу консенсусу для голосування за цей законопроєкт

Стефанчук про дистанційні засідання Ради: поки що не бачу консенсусу для голосування за цей законопроєкт

06:25 27.11.2022
Стефанчук: Росія має відповісти за всі свої злочини проти українського народу

Стефанчук: Росія має відповісти за всі свої злочини проти українського народу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі - Орбан

Домбровскіс: Ми не можемо дати змогу одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро – так чи інакше кошти почнуть надходити вже у січні 2023 року

"Слуга народу" вже застосувала імперативний мандат до десятка місцевих депутатів-колаборантів

Нардепи пропонують створити ТСК із перевірки діяльності БЕБ

Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

ОСТАННЄ

Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі - Орбан

Стефанчук закликав парламенти Литви та Польщі переконати ЄК розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу під час головування Швеції

Комітети Конгресу США погодили військовий бюджет країни на 2023 рік із допомогою для України та посиленням у Європі

Домбровскіс: Ми не можемо дати змогу одній країні зірвати надання Україні 18 млрд євро – так чи інакше кошти почнуть надходити вже у січні 2023 року

"Слуга народу" вже застосувала імперативний мандат до десятка місцевих депутатів-колаборантів

Кулеба: Розраховуємо на лідерство Німеччини у переданні Patriot, танків Leopard-2 та БМП Marder

Партія "Слуга народу" передала 130 млн грн бюджетного фінансування на виробництво озброєння для ЗСУ

Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення, яке підтримали б усі держави-члени

Стефанчук надеется, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

Стефанчук сподівається, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до Альянсу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА