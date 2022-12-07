Політика

11:39 07.12.2022

Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі - Орбан

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Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі - Орбан

 Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не накладала вето на макрофінансову допомогу Україні від ЄС і що Будапешт готовий надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі.

"Сьогоднішні новини було присвячено тому, що Угорщина наклала вето на фінансову допомогу Україні. Це фейкові новини. Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі. Жодного вето, жодного шантажу", - написав він у твіттері.

Водночас Орбан додав, що "ми хочемо переконати держави-члени ЄС у тому, що спільний борг ЄС не є рішенням".

"Ми уявляємо інше майбутнє для Європи. Побудоване на сильних державах-членах, а не на величезному загальному боргу", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Угорщини Міхай Варга від імені країни висловився проти ухвалення Європейською радою законодавчих поправок, які дозволили б виділити Україні в 2023 році 18 млрд євро макрофінансової допомоги плюс.

Проте ЄС продовжуватиме шукати рішення, яке підтримали б всі держави-члени.

"Угорщина проти поправки до фінансового законодавства", - сказав він у вівторок у Брюсселі у межах відкритої частини засідання Ради з економічних та фінансових питань.

Угорщина, зокрема, виступила проти поправки до багаторічного фінансового законодавства, яке має бути ухвалене одноголосно.

 

Теги: #орбан #угорщина

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