Політика

09:43 07.12.2022

Комітети Конгресу США погодили військовий бюджет країни на 2023 рік із допомогою для України та посиленням у Європі

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Комітети Конгресу США погодили військовий бюджет країни на 2023 рік із допомогою для України та посиленням у Європі

Профільним комітетам Палати представників та Сенату США вдалося домовитися щодо проєкту оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік на суму $847,3 млрд.

"Ми раді оголосити, що дійшли двопартійної, двопалатної згоди щодо закону про фінансування національної оборони цього року", - йдеться в поширеній заяві.

У ній комітети закликали Конгрес "швидко ухвалити проєкт закону, а президента - підписати його, коли він потрапить до нього на стіл".

У поясненнях до документа зазначено, що США виділять $6 млрд на Європейську ініціативу стримування (американська програма посилення військової присутності США в Європі - ІФ-У). У тексті наголошується, що це на $2,1 млрд більше за запит, що становив $3,9 млрд. Ухвалене рішення пояснюється тим, що "заснований на правилах міжнародний порядок стикається з викликами з боку Пекіна та Москви".

У проєкті документа пропонується запровадити санкції за участь у золотовалютних операціях із РФ. Крім того, заборона співпраці з Росією у військовій сфері продовжується ще на п'ять років.

У проєкті бюджету також передбачено "розширити та модифікувати ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки", на що у 2023 році буде виділено додатково $800 млн.

Теги: #бюджет #сша #фіндопомога

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