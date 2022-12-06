Політика

10:59 06.12.2022

Речник МЗС України: Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до РФ припинити війну

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Речник МЗС України: Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до РФ припинити війну

Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна розпочати із заклику до РФ припинити війну проти України, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова держсекретаря МЗС Угорщини про те, що Будапешт не тренуватиме українських військових.

"Державний секретар МЗС Угорщини: «Деякі європейські країни тренують українських військових. В Угорщині – ні. Ми сказали "ні". Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру». Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи з такої кількості зустрічей із російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися", - написав він у фейсбуці.

Раніше держсекретар МЗС Угорщини Томаш Менцер заявив, що в Угорщині не відбуватимуться навчання українських військових, оскільки Будапешт хоче "рухатися до миру, а не до війни".

"У деяких країнах Європи відбуваються тренування українських солдатів. В Угорщині не будуть. Ми говоримо цьому "ні". Ми хочемо рухатися до миру, а не до війни", - написав він у фейсбуці.

Теги: #мзс #угорщина

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