Політика

14:27 05.12.2022

Єврокомісія: Україна продовжує виконувати вимоги безвізу з ЄС

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Єврокомісія: Україна продовжує виконувати вимоги безвізу з ЄС

Україна продовжує виконувати умови для функціонування безвізового режиму з Європейським Союзом, так само як і досягла прогресу у виконанні минулорічних рекомендацій.

Про це йдеться у п'ятому звіті Європейської комісії з моніторингу безвізового режиму ЄС з Україною, Албанією, Боснією та Герцеговиною, Чорногорією, Північною Македонією та Сербією, а також Грузією та Молдовою, оприлюдненому у понеділок у Брюсселі.

"Усі зацікавлені країни продовжують виконувати вимоги лібералізації візового режиму і досягли прогресу у виконанні минулорічних рекомендацій. У звіті основну увагу приділено діям, вжитим для виконання рекомендацій, зроблених комісією минулого року в четвертому звіті в межах механізму призупинення дії віз, що забезпечують безперервність візового режиму. У звіті також виділяють галузі, в яких необхідні подальші зусилля з боку кожної країни", - йдеться у пресрелізі.

У Єврокомісії констатували, що всі оцінювані країни продовжують вживати заходів щодо запобігання організованій злочинності та боротьбі з нею, проте необхідні подальші зусилля для вирішення проблем внутрішньої безпеки. Зокрема, у сфері боротьби з корупцією на високому рівні, у звіті наголошується, що зусилля щодо боротьби з корупцією, як і раніше, "стримуються обмеженими можливостями та правовим статусом антикорупційних органів, а також невеликою кількістю судових процесів та обвинувальних вироків".

У сфері боротьби з організованою злочинністю в ЄК констатували, що всі країни мають активізувати боротьбу з транснаціональними організованими злочинними мережами у співпраці з Європолом.

Теги: #єс #єврокомісія #безвіз

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