Політика

13:44 04.12.2022

Порошенко з волонтерами відкрили Гуманітарний центр у Херсоні

1 хв читати
Порошенко з волонтерами відкрили Гуманітарний центр у Херсоні

 У Херсоні відкрився Гуманітарний центр, організований зусиллями Фонду Порошенка, ГО "Справа Громад" та ГО "Res_Publika. Брати по зброї".

"У великому наметі є струм для зарядки мобільних телефонів і повербанків, працює велика пічка для обігріву, можна випити чай або каву", - повідомила пресслужба партії "Європейська солідарність".

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко під час поїздки в Херсон зустрівся з городянами, які пережили російську окупацію. "Це справжній "Пункт солідарності". Коли ми всі тримаємо єдність, коли ми разом, ми точно звільнимо кожен шматочок української землі. Це говорять в Херсоні – а вони знають, що говорять", – сказав він.

Зазначається, що Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" купили для херсонців дві печі для випічки хліба, необхідне обладнання та потужний генератор. Пекарню планують запустити вже через тиждень, коли зроблять свердловину для води і встановлять обладнання для її очищення. У пекарню також передадуть кілька тонн борошна, цукру і дріжджів.

Половина хліба призначена для підрозділів ЗСУ, другу половину безкоштовно роздаватимуть херсонцям.

Теги: #херсон #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:52 04.12.2022
У Херсоні обладнають цілодобову пекарню для забезпечення хлібом мешканців міста і військових

У Херсоні обладнають цілодобову пекарню для забезпечення хлібом мешканців міста і військових

23:58 02.12.2022
Окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання – голова ОВА

Окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання – голова ОВА

16:53 02.12.2022
Електропостачання в Херсоні відновлено на 75% - голова ОВА

Електропостачання в Херсоні відновлено на 75% - голова ОВА

08:57 01.12.2022
У Херсоні в результаті обстрілів російських загарбників зникла напруга в електромережах

У Херсоні в результаті обстрілів російських загарбників зникла напруга в електромережах

19:53 30.11.2022
Уже 65% абонентів Херсона підключені до енергоживлення - К. Тимошенко

Уже 65% абонентів Херсона підключені до енергоживлення - К. Тимошенко

14:39 30.11.2022
Унаслідок ранкового обстрілу Херсону постраждала будівля художнього музею

Унаслідок ранкового обстрілу Херсону постраждала будівля художнього музею

13:35 30.11.2022
Ворог обстріляв уранці Херсон, загинула жінка, ще одна людина поранена – ОВА

Ворог обстріляв уранці Херсон, загинула жінка, ще одна людина поранена – ОВА

11:19 30.11.2022
РФ обстріляла лікарню та житлові будинки в Херсоні, інформацію про постраждалих встановлюють – пресофіцер комендатури оборони Херсону

РФ обстріляла лікарню та житлові будинки в Херсоні, інформацію про постраждалих встановлюють – пресофіцер комендатури оборони Херсону

18:10 29.11.2022
У Херсоні підключено до електропостачання 41% побутових споживачів - голова ОВА

У Херсоні підключено до електропостачання 41% побутових споживачів - голова ОВА

17:08 29.11.2022
Ворог завдав удару по обласній клінічній лікарні у Херсоні - К. Тимошенко

Ворог завдав удару по обласній клінічній лікарні у Херсоні - К. Тимошенко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шольц закликав Путіна до виведення військ з України й досягнення дипломатичного рішення

Уряд Італії продовжить надавати Україні всю можливу підтримку – глава МЗС

Прихильність "Північному потоку 2" у відповідь на анексію Криму РФ була внеском Німеччини у розв'язання війни – міністр юстиції

Передання Україні Patriot, F-16 чи Leopard стало б важливим актом підтримки українців, які готуються пережити найжорстокішу зиму в історії, - Подоляк

Штайнмаєр: Перемир'я між Росією і Україною лише закріпить наявну несправедливість

ОСТАННЄ

Фракція "Блоку Кернеса" в Харківській облраді залишилася без Кернеса

Ердоган: Поновлення переговорів між РФ та Україною було б вигідно всім

Угорщина продовжить виступати проти європейського плану допомоги Україні

Шольц закликав Путіна до виведення військ з України й досягнення дипломатичного рішення

Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року поставив крапку в історії імперії – Зеленський

Президенти США та Франції мають намір і надалі підтримувати Україну й притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини – спільна заява

Президент Зеленський має визначати, коли буде перемога для України і що вона означатиме – посол США

Борис Джонсон планує балотуватися до парламенту на наступних виборах

Рада достроково припинила депутатські повноваження Льовочкіної

Глави МЗС України та Канади обговорили реалізацію зернової ініціативи та формули світу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА