Порошенко з волонтерами відкрили Гуманітарний центр у Херсоні

У Херсоні відкрився Гуманітарний центр, організований зусиллями Фонду Порошенка, ГО "Справа Громад" та ГО "Res_Publika. Брати по зброї".

"У великому наметі є струм для зарядки мобільних телефонів і повербанків, працює велика пічка для обігріву, можна випити чай або каву", - повідомила пресслужба партії "Європейська солідарність".

П'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко під час поїздки в Херсон зустрівся з городянами, які пережили російську окупацію. "Це справжній "Пункт солідарності". Коли ми всі тримаємо єдність, коли ми разом, ми точно звільнимо кожен шматочок української землі. Це говорять в Херсоні – а вони знають, що говорять", – сказав він.

Зазначається, що Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" купили для херсонців дві печі для випічки хліба, необхідне обладнання та потужний генератор. Пекарню планують запустити вже через тиждень, коли зроблять свердловину для води і встановлять обладнання для її очищення. У пекарню також передадуть кілька тонн борошна, цукру і дріжджів.

Половина хліба призначена для підрозділів ЗСУ, другу половину безкоштовно роздаватимуть херсонцям.