Угорщина продовжить виступати проти європейського плану допомоги Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна продовжить виступати проти плану ЄС надати Україні пакет допомоги на 18 млрд євро у 2023 році, повідомляє у п'ятницю Associated Press.

"Питання в тому, як допомогти Україні. За однією з пропозицій, ми повинні використати бюджети країн ЄС, щоб разом узяти нові кредити та віддати ці гроші Україні. Ми не підтримуємо цю пропозицію, тому що ми не хочемо, щоб Євросоюз став спільнотою держав-боржників замість спільноти держав, які співпрацюють", - заявив Орбан.

Угорський прем'єр натомість запропонував усім членам ЄС використати кошти з власного бюджету для надання допомоги Україні за допомогою двосторонніх угод.

Раніше повідомлялося, що уряд Угорщини вирішив виділити 187 млн євро для участі у фінансовій допомозі Україні. Політичний директор канцелярії прем'єр-міністра Балаш Орбан зазначив, що ці кошти все-таки буде виділено з національного бюджету не в рамках єдиного плану ЄС щодо нового пакета допомоги Україні. "Це буде внесок саме Угорщини в загальну допомогу ЄС розміром 18 млрд євро, але не через спільну програму", - зазначив він.

У листопаді ЄС оголосив про плани надати 18 млрд євро Україні наступного року у вигляді рівномірно розподілених у часі траншах. Ці кошти буде спрямовано на підтримку роботи енергетичної інфраструктури та системи охорони здоров'я, а також у фонди для виплати зарплат і пенсій.