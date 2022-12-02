Шольц закликав Путіна до виведення військ з України й досягнення дипломатичного рішення

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

"Годинна бесіда була присвячена агресивній війні Росії проти України та її наслідкам. Зокрема, канцлер засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні й наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноздатності від російської агресії. Канцлер закликав президента Росії до якнайшвидшого досягнення дипломатичного рішення, зокрема до виведення російських військ", - зазначається в повідомленні.

Шольц і Путін також обговорили продовольчу ситуацію у світі, що загострилася внаслідок російської агресії. Обидві сторони наголосили на важливій ролі нещодавно оновленої зернової угоди під егідою ООН.