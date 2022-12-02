Політика

15:29 02.12.2022

Шольц закликав Путіна до виведення військ з України й досягнення дипломатичного рішення

1 хв читати
Шольц закликав Путіна до виведення військ з України й досягнення дипломатичного рішення

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

"Годинна бесіда була присвячена агресивній війні Росії проти України та її наслідкам. Зокрема, канцлер засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні й наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноздатності від російської агресії. Канцлер закликав президента Росії до якнайшвидшого досягнення дипломатичного рішення, зокрема до виведення російських військ", - зазначається в повідомленні.

Шольц і Путін також обговорили продовольчу ситуацію у світі, що загострилася внаслідок російської агресії. Обидві сторони наголосили на важливій ролі нещодавно оновленої зернової угоди під егідою ООН.

Теги: #путін #шольц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:31 30.11.2022
Путін залежить від настрою російського суспільства

Путін залежить від настрою російського суспільства

15:35 26.11.2022
Німеччина надасть додатково 15 млн євро для поставок зерна з України - Шольц

Німеччина надасть додатково 15 млн євро для поставок зерна з України - Шольц

19:25 16.11.2022
Зеленський отримував від західних партнерів сигнали про бажання Путіна щодо прямих переговорів з Україною

Зеленський отримував від західних партнерів сигнали про бажання Путіна щодо прямих переговорів з Україною

12:58 16.11.2022
Шольц: Ракетний удар по польській території має бути ретельно розслідуваний, але вже зрозуміло одне – без агресії РФ проти України цього не сталося б.

Шольц: Ракетний удар по польській території має бути ретельно розслідуваний, але вже зрозуміло одне – без агресії РФ проти України цього не сталося б.

14:28 12.11.2022
Шольц звинуватив Іран у поставках безпілотників РФ і придушенні внутрішніх протестів, попередив про санкції ЄС

Шольц звинуватив Іран у поставках безпілотників РФ і придушенні внутрішніх протестів, попередив про санкції ЄС

18:30 11.11.2022
Зеленський обговорив ситуацію на полі бою з канцлером ФРН Шольцом

Зеленський обговорив ситуацію на полі бою з канцлером ФРН Шольцом

13:24 05.11.2022
Порошенко - світовим лідерам: запросіть Путіна в Гаагу, а не на Балі

Порошенко - світовим лідерам: запросіть Путіна в Гаагу, а не на Балі

12:55 04.11.2022
Сі Цзіньпін прийняв Шольца в Пекіні, домовилися працювати спільно для миру та розвитку

Сі Цзіньпін прийняв Шольца в Пекіні, домовилися працювати спільно для миру та розвитку

17:28 02.11.2022
Путін заявив, що РФ відновлює участь у "зерновій угоді"

Путін заявив, що РФ відновлює участь у "зерновій угоді"

06:59 01.11.2022
Зеленський провів телефонні розмови з канцлером ФРН Шольцом та Генсеком ООН Гутеррешем

Зеленський провів телефонні розмови з канцлером ФРН Шольцом та Генсеком ООН Гутеррешем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд Італії продовжить надавати Україні всю можливу підтримку – глава МЗС

Прихильність "Північному потоку 2" у відповідь на анексію Криму РФ була внеском Німеччини у розв'язання війни – міністр юстиції

Передання Україні Patriot, F-16 чи Leopard стало б важливим актом підтримки українців, які готуються пережити найжорстокішу зиму в історії, - Подоляк

Штайнмаєр: Перемир'я між Росією і Україною лише закріпить наявну несправедливість

Столтенберг про членство України в НАТО: Рішення в силі, зараз фокус - на підтримці з метою відбити російську агресію

ОСТАННЄ

Угорщина продовжить виступати проти європейського плану допомоги Україні

Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року поставив крапку в історії імперії – Зеленський

Президенти США та Франції мають намір і надалі підтримувати Україну й притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини – спільна заява

Президент Зеленський має визначати, коли буде перемога для України і що вона означатиме – посол США

Борис Джонсон планує балотуватися до парламенту на наступних виборах

Рада достроково припинила депутатські повноваження Льовочкіної

Глави МЗС України та Канади обговорили реалізацію зернової ініціативи та формули світу

Кулеба про визнання Німеччиною Голодомору – це не просто історичне рішення. Це принцип, де немає нічого неможливого

Нардеп Льовочкіна вирішила скласти депутатські повноваження

Кулеба обговорив із главами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА