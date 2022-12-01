Політика

19:39 01.12.2022

Президент Зеленський має визначати, коли буде перемога для України і що вона означатиме – посол США

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Президент Зеленський має визначати, коли буде перемога для України і що вона означатиме – посол США

Президент України Володимир Зеленський, як законно обраний лідер України, має сам визначати, що саме означатиме перемога над РФ, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Як сказав президент Байден, уряд США, ми вважаємо, що президент Зеленський, обраний лідер України, має визначати, коли буде перемога і що вона означатиме. Він визначив, і G7 схвалила основні принципи. Їхнє ядро таке: дотримання Статуту ООН, а саме повага до територіальної цілісності та суверенітету. Він також говорив про важливість відповідальності за воєнні злочини та звірства", - сказала Брінк на Київському безпековому форумі, організованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в Києві в четвер.

Вона додала, що їздила Україною і мала нагоду побачити наслідки варварських дій Росії в Україні.

"Злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Я, мій уряд дуже віддані цьому", - заявила посол.

Вона також запевнила, що США та світ віддані тому, щоб допомогти Україні відновитися.

Посол США зазначила, що повністю впевнена, що Україна переможе РФ.

"Я абсолютно, на 100% переконана, що Україна переможе. Я абсолютно не сумніваюся. У мене не було сумнівів до того, як я приїхала, і у мене ще менше сумнівів після того часу, що я провела тут протягом шести місяців", – зазначила Брінк.

Теги: #сша #перемога #війна

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