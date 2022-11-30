Політика

11:57 30.11.2022

Уряд Італії продовжить надавати Україні всю можливу підтримку – глава МЗС

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Уряд Італії продовжить надавати Україні всю можливу підтримку – глава МЗС

Італійський уряд продовжить надавати Україні всю можливу підтримку, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Сьогодні у Бухаресті чудова зустріч із Дмитром Кулебою. Італійський уряд продовжить надавати Україні всю можливу підтримку, зокрема за допомогою Департаменту цивільного захисту. Італія хоче справедливого миру, який поважає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Без справедливості не може бути миру", - написав Таяні у твіттері у середу.

Кулеба зазначив, що отримав запевнення в тому, що італійську оборонну допомогу Україні буде продовжено.

"Я зустрівся з Антоніо Таяні, щоб обговорити, як Італія може допомогти Україні протистояти зимі та агресії. Вдячний за підтвердження того, що італійську оборонну допомогу Україні буде продовжено й італійський парламент підтримає відповідне рішення. Україна цінує підтримку Італії", – зазначив Кулеба.

 

Теги: #італія #мзс

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