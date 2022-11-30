Політика

10:43 30.11.2022

Прихильність "Північному потоку 2" у відповідь на анексію Криму РФ була внеском Німеччини у розв'язання війни – міністр юстиції

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Прихильність "Північному потоку 2" у відповідь на анексію Криму РФ була внеском Німеччини у розв'язання війни – міністр юстиції

Прихильність "Північному потоку 2" у відповідь на анексію Криму Росією була, з сьогоднішнього погляду, внеском Німеччини у розв'язання війни, вважає міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

"Ми єдині на боці України. Але ми також маємо чітко сказати: у відповідь на анексію Криму прихильність "Північному потоку 2" була, з сьогоднішнього погляду, внеском Німеччини у розв'язання війни, заявив федеральний міністр юстиції Марко Бушманн на зустрічі міністрів юстиції країн G7", - ідеться у повідомленні Міністерства юстиції Німеччини у твіттері.

 

 

Теги: #війна #крим #мінюст #німеччина #північний_потік_2

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