Прихильність "Північному потоку 2" у відповідь на анексію Криму РФ була внеском Німеччини у розв'язання війни – міністр юстиції

Прихильність "Північному потоку 2" у відповідь на анексію Криму Росією була, з сьогоднішнього погляду, внеском Німеччини у розв'язання війни, вважає міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

"Ми єдині на боці України. Але ми також маємо чітко сказати: у відповідь на анексію Криму прихильність "Північному потоку 2" була, з сьогоднішнього погляду, внеском Німеччини у розв'язання війни, заявив федеральний міністр юстиції Марко Бушманн на зустрічі міністрів юстиції країн G7", - ідеться у повідомленні Міністерства юстиції Німеччини у твіттері.