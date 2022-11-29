Визнання США РФ державою-терористом стало б найсуворішим санкційним кроком - Арахамія

Україна під час візиту парламентської делегації до США планує порушити питання необхідності визнання Російської Федерації країною-терористом, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Головне для нас - це визнання (РФ - ІФ-У) країною терористом з боку США", - сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, коли США визнає РФ країною-терористом, то "жоден банк у світі з жодним російським бізнесом не матиме справи", що сильно вдарить по російській економіці.

Арахамія зазначив, що делегація українського парламенту під час найближчої поїздки до США намагатиметься вплинути на цей процес.

Народний депутат наголосив, що якщо США таки визнають РФ державою-терористом, то це "буде найсуворішою відповіддю США з точки зору санкцій".

Він уточнив, що парламентська делегація також збирається у США порушити питання створення Міжнародного трибуналу.

"Найголовніше нам домогтися реакції США, Франції та Німеччини... За тиждень буде парламентська делегація в США саме з цього питання... Я гадаю, що вони вже повернуться з певними результатами", - зазначив Арахамія.

На думку народного депутата, існує якась інерція у вирішенні питання щодо створення Міжнародного трибуналу.

"Ми бачимо, що… є певний опір створенню Міжнародного трибуналу щодо російської агресії і це в деяких випадках виглядає як опір бюрократичний, а в деяких - навіть як підігравання агресору", - зазначив Арахамія.

Голова фракції наголосив, що народні депутати намагаються ввімкнути весь спектр парламентської дипломатії, аби прискорити процес створення Трибуналу.