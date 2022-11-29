Політика

16:17 29.11.2022

У Верховній Раді ініціюють створення МФО "Вільна Ічкерія"

1 хв читати
У Верховній Раді ініціюють створення МФО "Вільна Ічкерія"

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") ініціює створення міжфракційного об'єднання "Вільна Ічкерія".

"Ініціював створення міжфракційного об'єднання народних депутатів "Вільна Ічкерія". Запрошую всіх колег-депутатів приєднатися до цього об'єднання", - повідомив Мережко у вівторок у фейсбуці.

Згідно із заявою про створення МФО "Вільна Ічкерія", об'єднання визнає суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія (ЧРІ), вважає її окупованою Російською Федерацією та вітає ідею деокупації республіки ЧРІ та повернення їй незалежності.

"МФО не визнає злочинну владу Рамзана Кадирова в ЧР легітимною, засуджує його злочини проти чеченського та українського народів... поважає прагнення чеченського народу до незалежності, визнає його право на самовизначення та розвиток поза Росією", - йдеться у заяві.

 

Теги: #рада #ічкерія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 27.11.2022
Стефанчук про дистанційні засідання Ради: поки що не бачу консенсусу для голосування за цей законопроєкт

Стефанчук про дистанційні засідання Ради: поки що не бачу консенсусу для голосування за цей законопроєкт

06:25 27.11.2022
Стефанчук: Росія має відповісти за всі свої злочини проти українського народу

Стефанчук: Росія має відповісти за всі свої злочини проти українського народу

11:06 24.11.2022
ВР має намір на найближчому пленарному засіданні ухвалити в другому читанні законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС - Стефанчук

ВР має намір на найближчому пленарному засіданні ухвалити в другому читанні законопроєкт про конкурсний відбір для суддів КС - Стефанчук

13:46 23.11.2022
ВР пропонують удосконалити кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про вогневе ураження об'єктів в Україні

ВР пропонують удосконалити кримінальну відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про вогневе ураження об'єктів в Україні

15:46 19.11.2022
Керівництво комітету Ради з питань молоді та спорту передає свої місця в НОК спортсменам, які у складі ЗСУ захищають Україну

Керівництво комітету Ради з питань молоді та спорту передає свої місця в НОК спортсменам, які у складі ЗСУ захищають Україну

06:55 18.11.2022
ВР ухвалила в цілому низку законопроєктів, спрямованих на уніфікацію українського законодавства в ядерній сфері з законодавством ЄС

ВР ухвалила в цілому низку законопроєктів, спрямованих на уніфікацію українського законодавства в ядерній сфері з законодавством ЄС

19:32 16.11.2022
ВР має намір удосконалити службу в органах місцевого самоврядування

ВР має намір удосконалити службу в органах місцевого самоврядування

16:48 16.11.2022
Рада звернулася до парламентів світу визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

Рада звернулася до парламентів світу визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

16:23 16.11.2022
Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу G20

Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу G20

16:14 16.11.2022
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 діб

Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 діб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Передання Україні Patriot, F-16 чи Leopard стало б важливим актом підтримки українців, які готуються пережити найжорстокішу зиму в історії, - Подоляк

Штайнмаєр: Перемир'я між Росією і Україною лише закріпить наявну несправедливість

Столтенберг про членство України в НАТО: Рішення в силі, зараз фокус - на підтримці з метою відбити російську агресію

РФ має звільнити всіх цивільних, депортованих та затриманих з політичних мотивів українців

Світ має підтримати відновлення України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти РФ

ОСТАННЄ

Передання Україні Patriot, F-16 чи Leopard стало б важливим актом підтримки українців, які готуються пережити найжорстокішу зиму в історії, - Подоляк

Штайнмаєр: Перемир'я між Росією і Україною лише закріпить наявну несправедливість

Послання Бухареста: НАТО не відступить від своєї підтримки України - Столтенберг

Столтенберг про членство України в НАТО: Рішення в силі, зараз фокус - на підтримці з метою відбити російську агресію

ЄК готова розпочати обговорення нових санкцій проти РФ цього тижня - ЗМІ

РФ має звільнити всіх цивільних, депортованих та затриманих з політичних мотивів українців

Світ має підтримати відновлення України, включно з пошуком шляхів зробити це за кошти РФ

Держави, що допомагають іншим здійснювати протиправні дії, нестимуть міжнародну відповідальність

Суверенітет і рівноправ'я усіх держав будуть під загрозою без рішучої відповіді на агресію РФ

Глави МЗС семи країн північної Європи мають намір підтримувати інвестиції в Україну - спільна заява

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА