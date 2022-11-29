У Верховній Раді ініціюють створення МФО "Вільна Ічкерія"

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") ініціює створення міжфракційного об'єднання "Вільна Ічкерія".

"Ініціював створення міжфракційного об'єднання народних депутатів "Вільна Ічкерія". Запрошую всіх колег-депутатів приєднатися до цього об'єднання", - повідомив Мережко у вівторок у фейсбуці.

Згідно із заявою про створення МФО "Вільна Ічкерія", об'єднання визнає суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія (ЧРІ), вважає її окупованою Російською Федерацією та вітає ідею деокупації республіки ЧРІ та повернення їй незалежності.

"МФО не визнає злочинну владу Рамзана Кадирова в ЧР легітимною, засуджує його злочини проти чеченського та українського народів... поважає прагнення чеченського народу до незалежності, визнає його право на самовизначення та розвиток поза Росією", - йдеться у заяві.